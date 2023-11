La Cantatrice Chauve et la Leçon – Théâtre de la Huchette,Paris THEATRE DE LA HUCHETTE Catégorie d’Évènement: Paris La Cantatrice Chauve et la Leçon – Théâtre de la Huchette,Paris THEATRE DE LA HUCHETTE, 22 décembre 2023, PARIS. La Cantatrice Chauve et la Leçon – Théâtre de la Huchette,Paris THEATRE DE LA HUCHETTE. Un spectacle à la date du 2023-12-22 à 19:01 (2023-11-07 au ). Tarif : 44.0 à 44.0 euros. THEATRE DE LA HUCHETTE présente LA CANTATRICE CHAUVE Une autopsie de la société contemporaine par le truchement de propos ridicules de banalité que tiennent deux couples. LA LEÇON La Leçon : Un professeur timide, une élève insolente. Mais les rôles vont changer, la situation se renverser. Un affrontement détonnant ! Deux monuments du théâtre joués sans interruption depuis le 16 février 1957. Près de 20 000 représentations. Molière d’Honneur 2000. La Cantatrice Chauve et la Leçon Votre billet est ici THEATRE DE LA HUCHETTE PARIS 23, rue de la Huchette Paris 44.0

Catégorie d'Évènement: Paris

Lieu THEATRE DE LA HUCHETTE
Adresse 23, rue de la Huchette
Ville PARIS
Departement Paris

latitude longitude 48.85308091042962;2.3452695921809643

