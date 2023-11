La Leçon THEATRE DE LA HUCHETTE Catégorie d’Évènement: Paris La Leçon THEATRE DE LA HUCHETTE, 14 décembre 2023, PARIS. La Leçon THEATRE DE LA HUCHETTE. Un spectacle à la date du 2023-12-14 à 20:00 (2023-11-07 au ). Tarif : 30.8 à 30.8 euros. THEATRE DE LA HUCHETTE présente Un professeur timide, une élève insolente. Mais les rôles vont changer, la situation se renverser. Un affrontement détonnant ! Une des deux pièces d’Eugène Ionesco qui se jouent depuis le 16 février 1957 au Théâtre de la Huchette, avec toujours autant de succès ! La Leçon Votre billet est ici THEATRE DE LA HUCHETTE PARIS 23, rue de la Huchette Paris 30.8

EUR30.8. Votre billet est ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu THEATRE DE LA HUCHETTE Adresse 23, rue de la Huchette Ville PARIS Departement Paris Lieu Ville THEATRE DE LA HUCHETTE latitude longitude 48.85308091042962;2.3452695921809643

THEATRE DE LA HUCHETTE PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/