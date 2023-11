Un Train pour Milan – Théâtre de la Huchette, Paris THEATRE DE LA HUCHETTE, 21 novembre 2023, PARIS.

Un Train pour Milan – Théâtre de la Huchette, Paris THEATRE DE LA HUCHETTE. Un spectacle à la date du 2023-11-21 à 21:00 (2023-11-07 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Dans une heure, Marcello sera face à la foule pour plaider sa cause et tenter de retrouver sa liberté. Si la foule l’applaudit, il sera libre. Si elle le siffle, il retournera en prison pour toujours ! Pourquoi a-t-il été condamné ? C’est l’histoire qu’il va nous raconter. L’histoire d’un Calabrais qui dans les années 50 a quitté son village et a pris un train pour Milan. L’histoire d’un homme qui s’est battu pour sortir de la misère, qui a tout gagné et tout perdu. Il va danser, jouer, chanter et nous emmener avec lui en Italie, des plages de Calabre aux grandes avenues de Milan. Une heure est passée, il est face à la foule, face à son destin… Un Train pour Milan Un Train pour Milan

Votre billet est ici

THEATRE DE LA HUCHETTE PARIS 23, rue de la Huchette Paris

22.0

EUR22.0.

Votre billet est ici