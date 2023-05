Tambo Tango L’Histoire du Tango Pas à Pas THEATRE DE LA HUCHETTE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris Tambo Tango L’Histoire du Tango Pas à Pas THEATRE DE LA HUCHETTE, 6 mai 2023, PARIS. Tambo Tango L’Histoire du Tango Pas à Pas THEATRE DE LA HUCHETTE. Un spectacle à la date du 2023-05-06 à 16:00 (2023-05-06 au ). Tarif : 29.7 à 29.7 euros. Toute l’histoire du tango de 1800 à nos jours racontée par deux comédiens danseurs qui ont fouillé les archives historiques pour illustrer ce phénomène qui n’a pas fini de prendre son essor.Tous les styles de tango sont visités. Anecdotes vraies, histoire du monde : sans cesse menacé, sans cesse réinventé, le tango évolue par lui-même. C’est un principe simple qui se conjugue à l’infini, une harmonie qui se danse à deux.À l’époque où tout est connecté, c’est l’histoire des corps qui se cherchent et bougent ensemble. Votre billet est ici THEATRE DE LA HUCHETTE PARIS 23, rue de la Huchette Paris 29.7

