Thomas Marty – Allez, la Bise ! – Théâtre de la Gaité Montparnasse, Paris THEATRE DE LA GAITE-MONTPARNASSE. Un spectacle à la date du 2023-12-14 à 19:00 (2023-11-09 au ). Tarif : 30.6 à 46.0 euros.

JEAN-PHILIPPE BOUCHARD PRODUCTIONS (PLATESV-R—2020-004952) PRESENTE : ce spectacle. THOMAS MARTY Allez la bise ! Dans son premier spectacle, Thomas Marty se pose les questions : comment devient-on un pré-Daron ? A quel moment tu préfères le confort au style ? Avec simplicité et une pointe de nostalgie, il vous embarque dans ses anecdotes… vraiment complicado ! Un spectacle d’observation où les spectateurs se reconnaîtront. Et comme il le dit si bien : « Allez, la bise ! » Un spectacle de et avec THOMAS MARTYDurée : 1h15Accès personnes à mobilité réduite : 01 43 20 60 56 Thomas Marty Thomas Marty

THEATRE DE LA GAITE-MONTPARNASSE PARIS 26, rue de la Gaité Paris

