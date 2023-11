L’Embarras du Choix – Théâtre de la Gaité Montparnasse, Paris THEATRE DE LA GAITE-MONTPARNASSE, 8 novembre 2023, PARIS.

Le Théâtre de la Gaité Montparnasse (Lic.1-1047053) et Sébastien Azzopardi présentent ce spectacle. L’EMBARRAS DU CHOIXUne comédie de Sébastien Azzopardi et Sacha DaninoAvec Dorothée Deblaton ou Amaya Carreté, Margaux Maillet ou Julie Desbruères, Sébastien Azzopardi ou Thomas Perrin, Augustin de Monts ou Delphin Lacroix, Patrice Latronche ou Thierry Lanckriet C’est vous qui allez choisir la suite de l’histoire !! Le jour de ses trente-cinq ans Max se rend compte qu’il est passé à côté de sa vie. Paralysé à l’idée de faire le mauvais choix, il décide de demander conseil auprès de ses amis : le public. Amour, travail, amitié, famille, Max a tellement besoin de vous ! Assistant mise en scène : Camille JolivetMusique : Romain Trouillet / Décor : Juliette Azzopardi / Vidéo : Mathias Delfau /Lumières : Philippe Lacombe / Costumes : Pauline Zaoua Zurini La presse en parle :LE PARISIEN : « On rit beaucoup ! Une comédie très réussie ! » FIGAROSCOPE : « Moment de grâce d’émotion et de drôlerie » PRIMA : « Une pièce réjouissante où on rit beaucoup ! » AU BALCON : « Défi théâtrale réussi » Informations pratiques :Durée : 95 minutes soit 01h35Genre : comédie L’Embarras du Choix L’Embarras du Choix

