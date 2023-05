Super Freak THEATRE DE LA GAITE-MONTPARNASSE, 5 juin 2023, PARIS.

Super Freak THEATRE DE LA GAITE-MONTPARNASSE. Un spectacle à la date du 2023-06-05 à 20:30 (2023-06-05 au ). Tarif : 22.0 à 32.8 euros.

SUPER FREAKComment écrire un film d’horreur américain sans se fatiguerPastiche des chefs-d’oeuvre des maîtres de l’horreur (Hitchcock, Stephen King…) et hommage aux grands boogeymans (Chucky, Jason,…) avec la culture USA en toile de fond où le cultissime clown Ça devient un Ronald Mac Donald… very bad, SUPER FREAK est un spectacle burlesque, un « Opéra bouffe » qui donnera aux spectateurs les clés de Comment écrire un film d’horreur américain sans se fatiguer.Nous sommes en 2006, dans l’Amérique de George W. Bush. Alex, Jay-C et Briana, trois danseurs hip-hop, louent pour la création de leur nouveau show, une maison reculée de Louisiane, la Rosebud Plantation. Seul problème, cette maison est habitée par un amish aux allures de revenant qui n’a qu’un seul objectif : nourrir le monstre qui vit dans le sous-sol de la maison…De Boris Bégard / Thomas Lemaire et Marc RisoMise en scène : Marc RisoAvec Boris Begard / Rémi Johnsen / Thomas Lemaire / Jean-Mathias PondantMaud VincentCréation Musicale : Renaud Chateauroux Décors : JYAC LemaireDurée : 1h20 sans entracteAccès personnes à mobilité réduite : 01 43 20 60 56 Super Freak

THEATRE DE LA GAITE-MONTPARNASSE PARIS 26, rue de la Gaité Paris

