Clio THEATRE DE LA FLECHE, 20 décembre 2023, PARIS.

Clio THEATRE DE LA FLECHE. Un spectacle à la date du 2023-12-20 à 20:00 (2023-12-19 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

Depuis la révélation d’un premier album, Clio, en 2016, la confirmation de Déjà Venise (2019) et de L’amour hélas (2021) et comme d’autres autrices-compositrices avant elle, de Kate Bush à Tori Amos, Clio mène son travail d’écriture en solitaire, entre Paris et chez elle, dans ce qu’elle appelle son « atelier permanent de construction de chansons ». Ce qui n’empêche guère ses chansons de séduire un large public grâce à l’accessibilité du streaming, on écoute Clio à Bruxelles, Montréal, Mexico, Istanbul ou encore Santiago ! Faussement légère, bénéficiant de l’immédiateté de la pop britannique cultivée par des Jane Birkin, Etienne Daho et autres Françoise Hardy, sa pop se déploie pleinement dans son quatrième album, Carambolages. Du nom d’un duo enregistré avec Alex Beaupain, avec qui elle partage une estime mutuelle, l’importance prêtée aux mots, la joie ressentie à faire (et à faire écouter) la musique, parfois avec une autre voix que la sienne.Clio déroule « la vie parallèle de l’écriture ». Et c’est drôlement beau. Clio

THEATRE DE LA FLECHE PARIS 77 RUE DE CHARONNE Paris

20.0

EUR20.0.

