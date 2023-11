Prisca Demarez dans Coquelicot – Théâtre De La Contrescarpe – Paris THEATRE DE LA CONTRESCARPE, 1 décembre 2023, PARIS.

« Je ne suis pas une rose qu’on coupe pour la laisser mourir dans un vase ! Je suis Coquelicot !» Comment rester fidèle à soi-même quand, dès la naissance, le monde entier cherche à nous cataloguer ? Comment trouver sa Joie ? Dans ce One Woman Musical, Prisca nous dévoile les coulisses de sa vie d’artiste et de femme pour nous poser ces questions avec humour, folie et poésie. Après avoir été premier rôle dans Cats, Oliver Twist, Avenue Q, la truculente Clémentine de Paprika nous entraîne dans un tourbillon d’émotions. Une autodérision irrésistible qui fait du bien. « Mettez Muriel Robin et Liza Minelli dans un shaker, et vous obtenez une artiste pas comme les autres qui joue chaque soir comme si c’était son dernier. » Musical Avenue De et avec Prisca DEMAREZ Piano : Stan CRAMER ou Shay ALON Costume : Sylvain RIGAULT Prisca Demarez

