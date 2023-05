Likez-Vous les uns les Autres THEATRE DE LA CONTRESCARPE, 7 mai 2023, PARIS.

Likez-Vous les uns les Autres THEATRE DE LA CONTRESCARPE. Un spectacle à la date du 2023-05-07 à 18:30 (2023-05-07 au ). Tarif : 30.8 à 30.8 euros.

Ça parle des réseaux sociaux… mais comme d’habitude un spectacle de Philippe Fertray est « impitchable ».*Ceux qui le connaissent savent pourquoi. Les autres le découvriront, avec joie et emperchouflure.Sous la direction de Servane Deschamps et dans les costumes invraisemblables de Sophy Adam, Philippe Fertray livre ici bien plus qu’un spectacle : la performance d’un artiste iconoclaste, original, inclassable. Un vent de fraîcheur dans un monde hyperconnecté, mais pas si net que ça.*Si vous avez une idée de pitch, merci de la déposer au Théâtre de la Contrescarpe. Likez-Vous les uns les Autres

THEATRE DE LA CONTRESCARPE PARIS 5 rue de Blainville Paris

