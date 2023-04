Un Petit Air de Juliette Gréco THEATRE DE LA CONTRESCARPE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Un Petit Air de Juliette Gréco THEATRE DE LA CONTRESCARPE, 19 avril 2023, PARIS. Un spectacle à la date du 2023-04-19 à 19:00 (2023-04-19 au ). Tarif : 35.2 à 35.2 euros. Dans ce spectacle, Annadré partage avec nous sa passion pour Juliette Gréco, avec humour et tendresse. En s'intéressant de près aux rencontres qui ont jalonné la vie de Juliette, elle a découvert des histoires de vies incroyables, de Pierre Seghers à Léo Ferré, en passant par Jacques Prévert et Joseph Kosma, Bernard Dimey ou encore Serge Gainsbourg. Au fil de ses recherches, elle s'aperçoit aussi qu'elle a, sans doute, bien plus de points communs avec Juliette que simplement son nez ! Distribution : Interprète : Annadré Vanier Accompagnée au piano en alternance par Stan Cramer ou Nathalie Miravette Mise en scène : Rosalie Symon Auteurs : Annadré Vanier et Michel Vivacqua

