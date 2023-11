Les Personnages de la Pensée – Théâtre National de La Colline, Paris THEATRE DE LA COLLINE GRAND THEATRE, 18 novembre 2023, PARIS.

Théâtre contemporainCréation——————–LES PERSONNAGES DE LA PENSÉEtexte, peinture et mise en scène Valère Novarinatexte, peinture et mise en scène Valère Novarinaavec Valentine Catzéflis, Aurélien Fayet, Manuel Le Lièvre, Sylvain Levitte, Liza Alegria Ndikita, Claire Sermonne, Agnès Sourdillon, Nicolas Struve, René Turquois, Valérie Vincimusique Christian Paccoudlumières Joël Hourbeigtscénographie Emmanuel Cloluscostumes Charlotte Villermetcollaboration artistique Céline Schaefferdramaturgie Pascal Omhovère, Adélaïde Pralonassistante de l’auteur Laura Caronl’Ouvrier du drame Richard Pierre Entre Valère Novarina et La Colline, c’est une histoire de théâtre de plus de 20 ans. L’Origine rouge en 2000, L’Acte inconnu en 2007, L’Homme hors de lui en 2017, L’Animal imaginaire en 2019 et à l’automne 2023, la création des Personnages de la pensée. Entrent sur scène Le Déséquilibriste, L’Illogicien, Le Vivant Malgré Lui, L’Acteur Fuyant Autrui, Colombine, Trufaldin, La Parole Portant une Planche. Les personnages de la pensée déchirent l’espace comme la page blanche de l’esprit. L’acteur-trapéziste, athlète affectif, réinvente le drame du langage à chaque respiration. La peinture reste au sol comme des mots renversés. Les Personnages de la Pensée Les Personnages de la Pensée

THEATRE DE LA COLLINE GRAND THEATRE PARIS 15-17 Rue Malte Brun Paris

36.3

EUR36.3.

