La Scortecata – Théâtre de la Colline, Paris THEATRE DE LA COLLINE GRAND THEATRE. 21 juin 2023, 20:30. Tarif : 33.0 euros.

LA SCORTECATAlibrement adapté de Giambattista Basiletexte et mise en scène Emma Dantespectacle en napolitain surtitré en français Un roi aux désirs insatiables tombe amoureux d’une femme dont il n’a entendu que la voix. Il ignore, bien sûr, qu’il s’agit d’une centenaire aux traits disgracieux. Aidée de sa sœur et par l’intervention d’une fée, elle tente de se rendre aimable afin de passer la nuit au château, le tout étant de demeurer dans l’obscurité la plus complète. La luxure va-t-elle primer sur la supercherie ? Dans une langue fleurie propre aux parlers populaires du sud de l’Italie, Emma Dante poursuit son travail autour de l’œuvre de l’auteur napolitain Giambattista Basile. Entre commedia dell’arte et drame shakespearien, elle fait de ce conte un récit universel et sans concession pointant les travers des puissants et les moyens de les déjouer. durée 1havec Salvatore D’Onofrio, Carmine Maringolaéléments de décor et costumes Emma Dantelumières Cristian Zucaroassistanat à la production Daniela Gusmanoassistanat à la mise en scène Manuel Caprarosurtitrage Franco Venatraduction du texte en français Juliane Reglercoordination et diffusion Aldo Miguel Grompon La Scortecata La Scortecata

THEATRE DE LA COLLINE GRAND THEATRE PARIS 15-17 Rue Malte Brun Paris

