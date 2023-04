Pupo Di Zucchero – Thèâtre de la Colline, Paris THEATRE DE LA COLLINE GRAND THEATRE, 11 juin 2023, PARIS.

PUPO DI ZUCCHEROtexte et mise en scène Emma Dantelibrement inspiré de Giambattista Basilespectacle en napolitain surtitré en français Le 2 novembre en Sicile, on fête les morts et des morts, il y en a beaucoup ici : de toute la famille il ne reste plus qu’un vieillard, seul dans une maison emplie de souvenirs. Alors, pour offrir la plus belle des fêtes à ses défunts, il leur prépare une statuette de sucre comme le veut la coutume dans le sud de l’Italie. Comme par enchantement, les morts se matérialisent autour de lui, virevoltent, rendus à la vie par la mémoire de leur dernier parent. La chambre meublée par les souvenirs devient alors la piste de danse d’une célébration baroque mâtinée de musique où la mort n’est ni un tabou ni un scandale, mais indissociablement liée à la vie et la mémoire des disparus essentielle à nous, les vivants. Mais si le 2 novembre est une nuit bien singulière, le lendemain ramènera tristement le vieil homme à sa solitude.Avec ce conte librement inspiré de l’auteur napolitain du XVIe siècle Giambattista Basile et s’appuyant sur les traditions du sud de l’Italie et de sa Sicile natale, Emma Dante rappelle en un hommage poétique et universel que le souvenir de ceux qui nous furent chers peut se transmettre indéfiniment.• durée 1havec Tiebeu Marc-Henry Brissy Ghadout, Sandro Maria Campagna, Martina Caracappa, Federica Greco, Giuseppe Lino, Carmine Maringola, Valter Sarzi Sartori, Maria Sgro, Stéphanie Taillandier et Nancy Trabonacollaboration artistique Daniela Gusmanocostumes Emma Danteassistanat aux costumes Italia Carrocciosculptures Cesare Inzerillolumières Cristian Zucarotraduction du texte en français Juliane Réglersurtitrage Franco Venacoordination et diffusion Aldo Miguel Grompone Pupo Di Zucchero Pupo Di Zucchero

THEATRE DE LA COLLINE GRAND THEATRE PARIS 15-17 Rue Malte Brun Paris

33.0

EUR33.0.

