MÈREtexte et mise en scène Wajdi MouawadFuyant la guerre civile libanaise, une mère et ses trois enfants trouvent refuge à Paris tandis que le père est resté au pays pour poursuivre ses activités professionnelles. Cinq années d’attente et d’inquiétude, pendant lesquelles tous espèrent la fin de la guerre pour retrouver leur vie d’avant. Le dernier des enfants assiste, sans pouvoir exprimer, agir ou même sans en prendre véritablement conscience, au rouleau compresseur de l’histoire écrasant la personne qui lui est la plus chère, sa mère. Il ignore alors que ces événements le marqueront à jamais, du souvenir qu’il porte de sa mère jusqu’à faire de cette histoire un spectacle.Mère est le troisième opus du cycle Domestique, après les solos Seuls et Sœurs. À partir d’éléments autobiographiques, Wajdi Mouawad déploie une fiction dans laquelle le regard d’un enfant de 10 ans observe le croisement de l’histoire d’une famille en exil avec la grande Histoire.durée 2h10vec Odette Makhlouf, Wajdi Mouawad, Christine Ockrent, Aïda Sabraen alternance Dany Aridi, Elie Bou Saba, Loucas Ibrahimet les voix de Valérie Nègre, Philippe Rochot, Yuriy Zavalnyoukassistanat à la mise en scène à la création Valérie Nègreet en alternance avec Cyril Anrepdramaturgie Charlotte Farcetscénographie Emmanuel Cloluslumières Éric Champouxcostumes Emmanuelle Thomascoiffures Cécile Kretschmarson Michel Maurer et Bernard Vallèrymusiques Bertrand Cantat en collaboration avec Bernard Vallèrytraduction du texte en libanais Odette Makhlouf et Aïda Sabrasuivi de texte et surtitrage Sarah Mahfouzconstruction du décor par l’atelier de La Colline Mère de Wajdi Mouawad Mère de Wajdi Mouawad

