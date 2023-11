Euphrate THEATRE DE LA CITE INTERNATIONALE, 13 novembre 2023, PARIS.

Euphrate THEATRE DE LA CITE INTERNATIONALE. Un spectacle à la date du 2023-11-13 à 20:00 (2023-11-07 au ). Tarif : 26.4 à 26.4 euros.

THEATRE DE LA CITE INTERNATIONALE présente C’est l’histoire d’un désir qui, d’abord, s’ignore, et se cherche : Euphrate, jeune française, née d’une mère normande et d’un père turc, tâtonne dans ses études et dans sa vie. Mais le désir, qui ne se déclare pas encore, résiste et insiste : Euphrate explore ; Euphrate affronte et enfreint. Elle trouve des ancrages et des appuis, s’approprie des lieux. Découvre l’Anatolie de son père. Rencontre un allié substantiel en la personne d’Afife Jale (1902-1941), première actrice musulmane de Turquie. Ose à son tour aborder le théâtre. Et, malgré les interdits, s’expose sur scène. À travers son double théâtral, Nil Bosca raconte la longue marche d’une jeune femme vers l’autonomie. C’est l’histoire d’un désir qui se cherche. Et qui progressivement se trouve, obstinément s’affirme. Entre retour aux sources et arrachement à l’origine, Euphrate s’invente. Euphrate

THEATRE DE LA CITE INTERNATIONALE PARIS 17 BOULEVARD JOURDAN Paris

