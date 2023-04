Venus in Fur En anglais surtitré en français THEATRE DARIUS MILHAUD – GDE SALLE, 8 avril 2023, PARIS.

Venus in Fur En anglais surtitré en français THEATRE DARIUS MILHAUD – GDE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-04-08 à 19:00 (2023-04-08 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

Une rencontre foudroyante et sulfureuse entre un dramaturge et son idéal féminin / A playwright meets his ideal in this steamy and intimate clash of identities.—————————————————————————————————-Thomas, un dramaturge lassé d’une journée infructueuse passée à auditionner de jeunes actrices pour jouer le rôle de Vanda Von Dunayev, dans son adaptation de l’œuvre classique « Venus Im Pelz », fait la rencontre de l’agaçante et vulgaire actrice Wanda. S’ensuit une véritable métamorphose de cette dernière, qui paraît maîtriser le rôle à la perfection, malgré sa désinvolture et son détachement apparent. Ceci pique l’intérêt de Thomas, charmé par ses talents de séductrice et le mystère autour de sa personne. Au fur et à mesure qu’ils avancent dans la pièce, la ligne qui sépare leurs personnages d’eux-mêmes se trouble, créant un jeu de soumission et domination de plus en plus sérieux que seul l’un des deux peut gagner. Un drame mystérieux, érotique et comique, interprété en Anglais par deux acteurs internationaux et sous-titré en Francais.———————————————————–Thomas, a beleaguered playwright/director, is desperate to find an actress to play Vanda, the female lead in his adaptation of the classic sadomasochistic tale Venus Im Pelz. Into his empty audition room walks a vulgar and equally desperate actress—oddly enough, named Wanda. Though utterly wrong for the sophisticated part, Vanda exhibits a strange command of the material, piquing Thomas’ interest with her seductive talents and secretive manner. As the two work through the script, they blur the line between play and reality, entering into an increasingly serious game of submission and domination that only one of them can win.A mysterious, erotic and comic drama, performed in English by two international actors and subtitled in French.——————————————————————-Auteur : David IvesMetteur en scène : Lucas Schneider Interprètes : Isla Gillespie, Sasha KazanGenre : théâtre dramatiqueTout public (dès 16 ans)Durée du spectacle : 1h20 Venus in Fur En anglais surtitré en français

Votre billet est ici

THEATRE DARIUS MILHAUD – GDE SALLE PARIS 80, ALLÉE DARIUS MILHAUD Paris

20.0

EUR20.0.

