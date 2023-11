Elena dans ça Valait Le Coup ! – Théâtre Bo Saint Martin, Paris THEATRE BO SAINT-MARTIN, 14 décembre 2023, PARIS.

Elena dans ça Valait Le Coup ! – Théâtre Bo Saint Martin, Paris THEATRE BO SAINT-MARTIN. Un spectacle à la date du 2023-12-14 à 19:00 (2023-11-08 au ). Tarif : 28.0 à 28.0 euros.

SB COMPANY (2-1049487) PRESENTE : ce spectacle. Elena dans ça valait le coup !Sur le chemin du succès, Elena s’occupe à mi-temps d’un mini-coloc en garde partagée et nous emmène dans ses aventures de mère presque parfaite. Son approche unique entre provocation, tendresse et réalisme fait un bien fou et nous déculpabilise ! En vous regardant droit dans les yeux Elena dit des choses que tout le monde pense tout bas. Le tout avec une pointe d’accent délicieux qui t’accroche l’oreille.Accès personnes à mobilité réduite : 01 42 71 50 00 Elena

Votre billet est ici

THEATRE BO SAINT-MARTIN PARIS 19, boulevard Saint-Martin Paris

28.0

EUR28.0.

Votre billet est ici