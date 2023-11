Amandine Lourdel – Renversée, Paris THEATRE BO SAINT-MARTIN, 6 décembre 2023, PARIS.

Le BO SAINT MARTIN (2-1083055) présente : ce spectacle. Amandine Lourdel dans Renversée Sans œillères, pied au plancher, Amandine Lourdel roule sur vos certitudes.Insolente et tendre, constamment en alerte, s’emparant du matrimoine comme personne, elle dissèque moeurs et appartenances. Son humour frontal oscille entre sarcasme, ironie et satire sociale. »Quand j’étais petite, je rêvais d’être une héroïne de Virginie Despentes, mais je me suis rendue compte que ça faisait mal à la tête. »Informations pratiques :Réservation PMR : 01 42 71 50 00 AMANDINE LOURDEL

THEATRE BO SAINT-MARTIN PARIS 19, boulevard Saint-Martin Paris

