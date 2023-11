Cécile Marx dans Crue – Théâtre Bo Saint Martin, Paris THEATRE BO SAINT-MARTIN Catégorie d’Évènement: Paris Cécile Marx dans Crue – Théâtre Bo Saint Martin, Paris THEATRE BO SAINT-MARTIN, 29 novembre 2023, PARIS. Cécile Marx dans Crue – Théâtre Bo Saint Martin, Paris THEATRE BO SAINT-MARTIN. Un spectacle à la date du 2023-11-29 à 21:00 (2023-11-08 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. SB COMPANY (2-1049487) PRESENTE : ce spectacle. L’humour de A à Z… Dans ce spectacle sous forme d’abécédaire, Cécile Marx explore autant de sujets qu’il y a de lettres dans l’alphabet : Les Kaïra à trottinette, l’hypocondrie, les comédies pas si romantiques ou encore les chanteuses sur Instagram… 26 thèmes en une heure ! C’est le défi de ce spectacle dont la forme aussi folle que le fond, mélange les passions de Cécile Marx pour le stand up, la musique… et elle-même. Accès personnes à mobilité réduite : 01 42 71 50 00 Cécile Marx Votre billet est ici THEATRE BO SAINT-MARTIN PARIS 19, boulevard Saint-Martin Paris 22.0

