Les Ado… leschiants – Théâtre Le Bo Saint-Martin, Paris THEATRE BO SAINT-MARTIN. Un spectacle à la date du 2023-11-26 à 16:00 (2023-11-11 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

BO SAINT MARTIN (2-1083055) PRESENTE : ce spectacle. Ah les Ados, ils ne savent pas ce qu’ils veulent, mais ils le veulent à tout prix ! Léa, 14 ans et demi (très important le « et demi ») va pour la première fois rencontrer son grand-père, Michel, agriculteur bougon à la retraite, qu’elle ne connaît pas. L’Adoleschiante, ou quand un enfant élevé au Tiktok rencontre un boomer égoïste et aigri… conflit de générations en perspective ! Une comédie familiale irrésistible ! Auteur : Jean-Baptiste Mazoyer et Robert Punzano Artistes : Léanna Kuperty, Jean-Michel Gratecap, Nadia Richard Metteur en scène : Jean-Baptiste Mazoyer et Robert PunzanoA partir de 7 ansAccès personnes à mobilité réduite : 01 42 71 50 00 Les Ado… leschiants

THEATRE BO SAINT-MARTIN PARIS 19, boulevard Saint-Martin Paris

