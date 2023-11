Pierre-Vitor – Théâtre Bo Saint-Martin, Paris THEATRE BO SAINT-MARTIN, 23 novembre 2023, PARIS.

Pierre-Vitor – Théâtre Bo Saint-Martin, Paris THEATRE BO SAINT-MARTIN. Un spectacle à la date du 2023-11-23 à 20:15 (2023-11-16 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

SB Company (2-1049487) présente PIERRE-VITOR PV est le point de rencontre entre stand-up, personnage et improvisation. Au travers ses histoires du quotidien il vous emmènera dans son imaginaire aussi drôle que touchant !PV voulait faire payer la place en fonction de votre niveau sur mario kart mais il est trop mauvais joueur alors franchement prenez votre place normalement ça vaut mieux pour vous !- T’a dis quoi ?- Rien – Si t’as dis aux gens que j’étais mauvais joueur- Non- Si – Bon… si- Merde mais ce n’est pas vendeur, le gens vont pas venir !- Mais si, il suffit de rajouter que les gens vont passer un excellemment moment et que tu es drôle PV…- Ok, et oublie pas de de parler de la raclette…Ah oui, si vous aimez la raclette, le saucisson, les choco bon vous n’en trouverez pas dans le théâtre mais PV ne sera pas contre venir à votre table à la fin du spectacle.Merci de venir ! Auteur : Pierre-Vitor Pereira (PV), Camille Masclef Artiste : Pierre-Vitor Pereira (PV) Metteur en scène : Camille Masclef Langue : Français Durée : 60 minutes soit 01h00 N° téléphone accès PMR : 01 42 71 50 00 PIerre-Vitor PIerre-Vitor

Votre billet est ici

THEATRE BO SAINT-MARTIN PARIS 19, boulevard Saint-Martin Paris

22.0

EUR22.0.

Votre billet est ici