Hugo M. est Influençable – Théâtre Bo Saint Martin, Paris THEATRE BO SAINT-MARTIN. Un spectacle à la date du 2023-06-16 à 21:30 (2023-06-16 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

SB COMPAGNY (2-104987) présente HUGO M. EST INFLUENÇABLEC’est toujours pour les mauvaises raisons qu’Hugo M. fait parfois les bons choix. Hugo dresse une satire de notre société de paraitre, dont il assume être en tête de liste. Être un bobo ça se travaille. Sortir avec une influenceuse, se convertir au végétarisme, envisager l’adoption, ou encore tenter la bisexualité, tant de décisions prises à la légère pour être « cool ». De sa plume piquante et aiguisée, il le reconnait : Il est influençable. Et vous ? Il fera en sorte de n’épargner rien ni personne. La pédophilie, le handicap, le racisme, la mort, la sexualité. Tant de sujets qu’il aborde un verre à la main, avec un flegme incroyable, qu’il n’a aucun tabou et qu’il prend plaisir à vous pousser dans vos retranchements. Le tout avec un sourire en coin, pour vous rappeler que pour faire rire, il endosse volontiers le costume du vilain. Un spectacle épicé à déguster cul sec. Auteur : Hugo M.Metteur en scène : Philippe D’Avilla Informations pratiques :Réservation PMR : 01 42 71 50 00 Hugo M. Hugo M.

THEATRE BO SAINT-MARTIN PARIS 19, boulevard Saint-Martin Paris

