Ike dans Sans Complexe – BO Saint-Martin, Paris THEATRE BO SAINT-MARTIN. Un spectacle à la date du 2023-05-05 à 20:15. Tarif : 22.0 euros.

Mention Prod (2-1049487) présente ce spectacle. Ike dans Sans Complexe Entre l’Alsace, les Antilles, l’Irlande et la capitale. Parfois lucide, parfois absurde, Ike navigue entre les univers qui habitent sa tête. Un seul état d’esprit pour ce spectacle « être sans complexe » et assumer jusqu’au bout même si parfois c’est difficile. Vous pouvez être sur qu’en ressortant de la salle, vous serez plus léger.Réservation PMR : 01 42 71 50 00 Ike Ike

THEATRE BO SAINT-MARTIN PARIS 19, boulevard Saint-Martin Paris

