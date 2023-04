Nadia Chibani Les Tribulations d’une Toquée – BO Saint-Martin, Paris THEATRE BO SAINT-MARTIN, 19 avril 2023, PARIS.

SB Company (2-1049487) présente ce spectacle. NADIA CHIBANI dans LES TRIBULATIONS D’UNE TOQUÉE One-Woman-Show Pour adultes 1 h 10 Disruptif, truculent et déjanté ! Les tabous sont restés au vestiaire : ici, ça parle cru et subtil, avec un humour et une autodérision à se tordre de rire, de son histoire d’amour sulfureuse, de ses amants improbables, jusqu’à ses confidences farfelues à son psy. Le spectacle écrit, mis en scène et interprété par Nadia Chibani, est servi par une plume incisive, originale et audacieuse, et une comédienne aussi explosive que culottée. Sa vision de la vie, de l’amour et des hommes, jamais racontée comme ça, dévoile une facette du féminin que l’on entrevoit que trop rarement. Et puis en creusant un peu, derrière la mante religieuse, on découvre la petite fille un peu candide… Mais pas trop quand même… Auteure Nadia Chibani Artiste Nadia Chibani Metteuse en scène Nadia ChibaniInformations pratiques :Réservation PMR : 01 42 71 50 00 Nadia Chibani Nadia Chibani

