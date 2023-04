Audrey Charlot Tout en souplesse – BO Saint-Martin, Paris THEATRE BO SAINT-MARTIN PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Audrey Charlot Tout en souplesse – BO Saint-Martin, Paris THEATRE BO SAINT-MARTIN, 13 avril 2023, PARIS. Audrey Charlot Tout en souplesse – BO Saint-Martin, Paris THEATRE BO SAINT-MARTIN. Un spectacle à la date du 2023-04-13 à 21:30 (2023-04-13 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. SB Company (2-1049487) présente ce spectacle. AUDREY CHARLOTTout en souplesseAudrey nous dit comment elle s’adapte tout en souplesse, au quotidien, à une vie qui nous réserve tout, sauf ce qu’on avait prévu.Avec un nom pareil, Charlot, une aisance scénique telle une envolée d’oiseaux au bord d’un lac, le physique de Shakira et Justin Bieber, Audrey ne pouvait que monter sur scène pour faire éclater son talent.Un deuxième spectacle sincère, une grosse cuillère à soupe d’énergie, tous les ingrédients sont réunis pour passer une heure en charmante compagnie avec une bonne dose d’auto-dérision, une pointe de folie, et un déhanché endiablé !Informations pratiques :Réservation PMR : 01 42 71 50 00 Audrey Charlot Audrey Charlot Votre billet est ici THEATRE BO SAINT-MARTIN PARIS 19, boulevard Saint-Martin Paris 22.0

