Angélique Locquard – La Famille Nuit Gravement à la Santé – Théâtre BO Saint-Martin, Paris THEATRE BO SAINT-MARTIN. Un spectacle à la date du 2023-04-03 à 20:30 (2023-04-03 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Five Monkeys Production (Licence 2-1088451) présente La Famille nuit gravement à la santé, ANGÉLIQUE LOCQUARDBienvenue dans une famille presque comme la vôtre.La Famille nuit gravement à la santé, c’est l’histoire d’Angélique Locquard, élevée dans le bar de ses parents de la France d’en bas, qui sent le Ricard et la Gitane maïs sans filtre.Tranchante mais touchante, Angélique dresse un portrait de famille au vitriol en incarnant sa mère, son alcoolisme et ses mycoses, sa grand-mère, voleuse et acariâtre, son beau-père chasseur et facho… Vous allez adorer les détester !Entre comédie et tragédie sociale, on s’y attache comme une tâche d’alcool sur un comptoir !Auteurs : Angélique Locquard et Frédéric PouhierArtiste : Angélique LocquardMetteur en scène : Sylvain FaresRéservation PMR : 01 42 71 50 00 Angélique Locquard Angélique Locquard

THEATRE BO SAINT-MARTIN PARIS 19, boulevard Saint-Martin Paris

