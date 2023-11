Le Cercle des Poètes Disparus – Théâtre Antoine, Paris THEATRE ANTOINE, 26 mars 2024, PARIS.

Le Cercle des Poètes Disparus – Théâtre Antoine, Paris THEATRE ANTOINE. Un spectacle à la date du 2024-03-26 à 21:00 (2024-01-23 au ). Tarif : 22.0 à 79.0 euros.

LE CERCLE DES POETES DISPARUS Auteur : Tom Schulman D’après le film produit par Touchstone Picture écrit par Tom Shulman Production originale Classic Stage Company En accord avec Adam Zotovich Directeur artistique John Doyle Directeur général Jeff Griffin Adaptation française de Gérald Sibleyras Mise en scène : Olivier Solivéres Avec : Stéphane Freiss Ethan Oliel, Hélie Thonnat, Audran Cattin, Maxence Seva, Pierre Delage, Maxime Huriguen, Yvan Garouel (distribution en cours) Le Théâtre Antoine accueille l’adaptation du film culte Le cercle des poêtes disparus, avec Stéphane Freiss dans le rôle du Professeur Keating Refus du conformisme, découverte et dépassement de soi, 30 ans après son immense succès au cinéma, Le cercle des poètes disparus est d’une étonnante actualité et continue de délivrer des messages enthousiasmants. Keating, professeur charismatique, aux méthodes d’enseignement révolutionnaires, inculque à ses élèves le plus beau des apprentissages, la liberté, la confiance et la foi en un avenir guidé par nos propres choix. Porté par Stéphane Freiss qui incarne avec brio un professeur libre et engagé et un formidable casting de jeunes comédiens, le cercle des poètes disparus offre une leçon universelle qui n’a pas pris une ride : carpe diem!.N° téléphone accès PMR : 01 42 38 97 14 Le Cercle des Poètes Disparus Le Cercle des Poètes Disparus

THEATRE ANTOINE PARIS 14, bd de Strasbourg Paris

