Jean-Marc Dumontet (Lic.2-1049624) présentent COURAGEUSES au Théâtre AntoineAuteurs : Franck Ferrand, Sébastien Lévy, Antoine MoryMise en scène : Didier LongAvec : Garance Bocobza et Franck Ferrand Donc à part les tricoteuses, les femmes n’auraient joué aucun rôle pendant la Révolution ? Pour casser les idées reçues, Franck Ferrand convoque cinq figures héroïques de la Révolution au destin souvent tragique. Il invite aussi une jeune femme, pour le plaisir de la joute oratoire. Tous deux s’affrontent, rendant pourtant un vibrant hommage à ces femmes Courageuses, transcendant pour leurs combats et leur idéal les pires châtiments. Le courage, la détermination, la force n’ont décidément pas de sexe. Infos pratiques : Durée : 1H20Tarifs :Carré or : 48,10€ – Adhérents FNAC : 43,60€Catégorie 1 : 38,10€ – Adhérents FNAC : 32,60€Catégorie 2 : 30,40€Catégorie 3 : 24,90€Catégorie 4 : 21€ Lieu: Théâtre Antoine, Paris 10N° téléphone accès PMR : 01 42 38 97 14 Courageuses

