Jean-Marc DUMONTET Présente LES ELUCUBRATIONS D’UN HOMME SOUDAIN FRAPPE PAR LA GRACEAvec : Edouard Baer et Christophe MeynetDans le théâtre soudain un homme surgit, l’air en fuite. Qui est à ses trousses ? Y a-t-il vraiment une menace ? Il pourrait faire marche arrière, retourner à sa vie. Il est encore temps. Juste une excuse à trouver : un moment de panique, une erreur d’aiguillage, une rencontre imprévue… Ou au contraire larguer les amarres, pour toujours. Au cours de ce moment suspendu où tout peut basculer, il se prend à imaginer d’autres vies. De grands destins. L’appel du large. Il se rêve Casanova, Bukowski, Thomas Bernhard, Romain Gary… Qu’auraient-ils fait à sa place ? Et moi, si j’étais moi, je ferais quoi ? MOLIERES 2020 : Nomination EDOUARD BAER meilleur comédien de Théâtre Privé. « Allez au Théâtre Antoine découvrir ce vagabondage drôle et touchant » – FIGARO MAGAZINE « Edouard Baer aussi drôle qu’émouvant » – LE FIGARO « Un spectacle qui émerveille et enchante » – TELERAMA « Impossible de résister à la fantaisie d’Edouard Baer » – LES ECHOS « Edouard Baer cultive avec talent la drôlerie et la mélancolie » – LE MONDE « Drôle, tendre, solennel et sensible » – LE PARISIENLa salle est interdite aux enfants de moins de 5 ans. Le spectacle commence précisément à l’heure indiquée. 5 minutes avant le début de la représentation, le placement numéroté n’est plus garanti. Edouard Baer Edouard Baer

THEATRE ANTOINE PARIS 14, bd de Strasbourg Paris

19.0

EUR19.0.

