Simone Veil – Les Combats d’une Effrontée – Théâtre Antoine, Paris THEATRE ANTOINE, 22 mai 2023, PARIS.

Simone Veil – Les Combats d’une Effrontée – Théâtre Antoine, Paris THEATRE ANTOINE. Un spectacle à la date du 2023-05-22 à 20:00 (2023-05-22 au ). Tarif : 15.5 à 50.5 euros.

Jean-Marc DUMONTET présente SIMONE VEIL Les combats d’une effrontée Avec : Cristiana Reali et Noémie Develay-Ressiguier, en alternance avec Pauline Susini D’après Une vie, de Simone Veil Adaptation : Antoine Mory et Cristiana Reali Mise en scène : Pauline Susini Scénographie : Thibaut Fack Lumières : Sébastien Lemarchand Vidéo : Charles Carcopino Son et création musicale : Loïc Le RouxDurée : 1h15 Retrouvez Cristiana Reali, Noémie Develay-Ressiguier et Pauline Susini, au Théâtre Antoine pour les dernières représentations de Simone Veil, les combats d’une effrontée, du 22 au 25 mai 2023. Il y a d’abord cette étrange sensation, en cette chaude matinée d’été. Comme si le temps s’était brutalement figé. Comme si l’Histoire reprenait ses droits. Simone Veil entre au Panthéon, avec son mari Antoine. L’histoire de Camille, elle, ne fait que commencer. Appelée à prendre la parole sur Simone Veil dans une émission de radio, elle part à la recherche de ses souvenirs d’étudiante. A moins qu’il s’agisse des souvenirs de toute une génération, qui a grandi avec les combats de cette femme hors du commun. Dans le regard de cette jeune femme, la vie extraordinaire de Simone Veil apparaît soudainement, troublante de modernité. Comment trouve-t-on la force de consacrer sa vie aux combats politiques ? Comment reçoit-on cet héritage ? « Une réussite ! » Télérama TTT « Bouleversant. » France Télévisions « Une performance d’actrice extraordinaire. » France InterInformations pratiques ou particulières : N° téléphone accès PMR : 01.42.08.77.71 La salle est interdite aux enfants de moins de 5 ans.Le spectacle commence précisément à l’heure indiquée. 5 minutes avant le début de la représentation, le placement numéroté n’est plus garanti. Simone Veil – Les Combats d’une Effrontée Simone Veil – Les Combats d’une Effrontée

Votre billet est ici

THEATRE ANTOINE PARIS 14, bd de Strasbourg Paris

15.5

EUR15.5.

Votre billet est ici