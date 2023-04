PORT-AU-PRINCE ET SA DOUCE NUIT THEATRE 14 JEAN-MARIE SERREAU PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

PORT-AU-PRINCE ET SA DOUCE NUIT THEATRE 14 JEAN-MARIE SERREAU, 23 avril 2023, PARIS. PORT-AU-PRINCE ET SA DOUCE NUIT THEATRE 14 JEAN-MARIE SERREAU. Un spectacle à la date du 2023-04-23 à 15:00 (2023-04-23 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros. Par la fenêtre d’une chambre où ils partagent leurs nuits et leurs souvenirs, Zily et Ferah regardent Port-au-Prince vibrer. D’une beauté durassienne, cette pièce réussit son pari : que surgisse la beauté au cœur d’une capitale dévastée. C’est une déclaration d’amour, une aspiration à la liberté en dépit de tout, sous la plume d’une grande autrice contemporaine. PORT-AU-PRINCE ET SA DOUCE NUIT Votre billet est ici THEATRE 14 JEAN-MARIE SERREAU PARIS 20, avenue Marc-Sangnier Paris 12.0

