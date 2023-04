COULERUS SUPERPOSEES THEATRE 14 JEAN-MARIE SERREAU PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

COULERUS SUPERPOSEES THEATRE 14 JEAN-MARIE SERREAU, 13 avril 2023, PARIS. COULERUS SUPERPOSEES THEATRE 14 JEAN-MARIE SERREAU. Un spectacle à la date du 2023-04-13 à 20:00 (2023-04-13 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros. Travail réalisé en public composé d’actions successives de collage et de décollage. Cinq acteurs collent sur un mur des papiers rayés de blanc et de couleurs en suivant les instructions de l’artiste et en faisant se superposer exactement les bandes blanches. Les spectateurs découvrent des couleurs et des formes qui apparaissent puis disparaissent lors de chaque nouvelle superposition. Les spectateurs sont les témoins de l’évolution du travail, sur un tableau qui n’est jamais fini et dont les différentes étapes ne sont retenues qu’en souvenir. COULERUS SUPERPOSEES Votre billet est ici THEATRE 14 JEAN-MARIE SERREAU PARIS 20, avenue Marc-Sangnier Paris 12.0

