Huit Rois : Intégrale – Léo Cohen-Paperman THEATRE 13 – GLACIERE, 22 juin 2024, PARIS.

Huit Rois : Intégrale – Léo Cohen-Paperman THEATRE 13 – GLACIERE. Un spectacle à la date du 2024-06-22 à 20:00 (2024-06-15 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

Huit rois (nos présidents) est une série théâtrale de six spectacles co-écrite par L. Cohen-Paperman et J. Campani dont l’objectif est de faire le portrait de chacun des huit Présidents de la Ve République, de C. de Gaulle à E. Macron. Au Théâtre 13, seront présentés en alternance les trois premiers épisodes sur J. Chirac, F. Mitterrand et V. Giscard d’Estaing. Soirée intégrale des 3 épisodes (durée totale avec entractes : 6h00). La Vie et la mort de J.Chirac, roi des Français Génération Mitterrand Le Dîner chez les Français de V. Giscard d’Estaing Le 31 décembre 1974, la famille Deschamps-Corrini accueille un couple d’invités exceptionnels : le Président Valéry Giscard d’Estaing et son épouse, Anne-Eymone. Le dîner durera sept ans. Comédie culinaire, farce politique, métaphore des liens entre un peuple et son « roi », le spectacle est le troisième épisode de la série Huit rois (nos présidents).Qui est Jacques Chirac ? Que cache-t-il sous son masque grotesque, conquérant et populaire ? Et en quoi peut-il nous révéler quelque chose de notre démocratie ? Comédie onirique, enquête loufoque, portrait d’un héritage, le spectacle est le premier épisode de la série Huit rois (nos présidents). Marie-France, Michel et Luc sont nés en 1950. Le 10 mai 1981, ils ont voté Mitterrand pour « changer la vie ». Trente ans plus tard, ils s’interrogent : de quels espoirs et de quels renoncement le Président socialiste est-il le nom ? Récit picaresque, portrait tendre et cruel d’une génération, déconstruction d’un mythe, Génération Mitterrand est le deuxième épisode de la série Huit rois (nos présidents). François de Brauer, Gaia Singer, Joseph Fourez, Morgane Nairaud, Philippe Canales, Clovis Fouin, Hélène Rencurel, Lisa Spurio, Mathieu Metral, Pauline Bolcatto, Robin Causse, Julien Campani François de Brauer, Gaia Singer, Joseph Fourez, Morgane Nairaud, Philippe Canales, Clovis Fouin, Hélène Rencurel, Lisa Spurio, Mathieu Metral, Pauline Bolcatto, Robin Causse, Julien Campani

Votre billet est ici

THEATRE 13 – GLACIERE PARIS 103 A Bld Auguste Blanqui Paris

27.5

EUR27.5.

Votre billet est ici