Parpaing – Nicolas Petisoff THEATRE 13 – GLACIERE Catégorie d’Évènement: Paris Parpaing – Nicolas Petisoff THEATRE 13 – GLACIERE, 29 janvier 2024, PARIS. Parpaing – Nicolas Petisoff THEATRE 13 – GLACIERE. Un spectacle à la date du 2024-01-29 à 20:00 (2024-01-24 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros. Voici l’interrogation principale de Parpaing, premier texte de Nicolas Petisoff. Il y raconte son parcours. Celui d’un enfant qui, quoi qu’il arrive, se réveille le matin parce qu’il y a forcément un demain. Celui d’un jeune adulte qui doit décider de la manière de se présenter au monde parce qu’il faut bien être quelqu’un. Celui d’un jeune homo dans une petite ville du centre de la France. Nous accompagnons cet homme en devenir, qui construit son identité, parpaing après parpaing. Mais que se passe-t-il lorsque ce que l’on a choisi d’être ne colle plus avec la réalité que l’on découvre ? Le parpaing est à la fois un poids, un matériau de construction, et de la fondation ; il rappelle ses origines, une low-middle-class de zone indus’, Flunch, les maisons Phénix. Denis Malard, Nicolas Petisoff Nicolas Petisoff Votre billet est ici THEATRE 13 – GLACIERE PARIS 103 A Bld Auguste Blanqui Paris 27.5

EUR27.5. Votre billet est ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu THEATRE 13 - GLACIERE Adresse 103 A Bld Auguste Blanqui Ville PARIS Departement Paris Lieu Ville THEATRE 13 - GLACIERE latitude longitude 48.82863290104403;2.344830516157786

THEATRE 13 - GLACIERE PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/