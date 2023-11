Parler Pointu – Hélène François THEATRE 13 – GLACIERE, 2 décembre 2023, PARIS.

Parler Pointu – Hélène François THEATRE 13 – GLACIERE. Un spectacle à la date du 2023-12-02 à 18:00 (2023-11-29 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

Impossible de déceler dans son phrasé la moindre intonation méridionale, le moindre mot hérité du patois roman de ses ancêtres. Pour devenir acteur, il a gommé son accent. Il parle pointu. C’est-à-dire avec l’accent du pouvoir. Parler pointu est une expression que les méridionaux utilisent pour désigner l’accent Parisien, en réalité celui du français normatif parlé dans les médias, et sur les scènes de théâtre.Parler Pointu raconte l’abandon progressif des parlers régionaux et des accents, et ce que cette perte revêt à la fois d’intime et de politique. Dans cette épopée historique et familiale, Benjamin Tholozan incarne avec fougue, joie et précision les personnages qui ont fait du Français et de l’accent tourangeau le seul parler encore légitime aujourd’hui. Brice Ormain, Hélène François Brice Ormain, Hélène François

THEATRE 13 – GLACIERE PARIS 103 A Bld Auguste Blanqui Paris

