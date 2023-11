L’Abolition des Privilèges Hugues Duchêne THEATRE 13 BIBLIOTHEQUE Catégorie d’Évènement: Paris L’Abolition des Privilèges Hugues Duchêne THEATRE 13 BIBLIOTHEQUE, 21 mars 2024, PARIS. L’Abolition des Privilèges Hugues Duchêne THEATRE 13 BIBLIOTHEQUE. Un spectacle à la date du 2024-03-21 à 20:00 (2024-03-20 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros. C’est un État en déficit chronique, où les plus riches échappent à l’impôt. Un régime à bout de souffle. Un peuple à bout de nerfs, qui réclame justice et ne voit rien venir. Un pays riche mais bloqué, en proie aux caprices d’un climat déréglé. Telle est la France à l’été 1789. Jusqu’à ce qu’en une nuit, à Versailles, tout bascule. C’est la Nuit du 4 août. Joué dans un espace quadrifrontal par un acteur incarnant une dizaine de personnages, L’Abolition des privilèges est un sprint donnant le sentiment que l’Histoire s’est soudainement accélérée. Une maquette de ce spectacle a été présentée pendant le festival Au Summum durant la saison 22-23. Hugues Duchêne, Maxime Pambet Hugues Duchêne Votre billet est ici THEATRE 13 BIBLIOTHEQUE PARIS 30 rue du Chevaleret Paris 27.5

