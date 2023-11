Abysses – Alexandra Tobelaim THEATRE 13 BIBLIOTHEQUE, 28 février 2024, PARIS.

Abysses – Alexandra Tobelaim THEATRE 13 BIBLIOTHEQUE. Un spectacle à la date du 2024-02-28 à 20:00 (2024-02-28 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

Le texte n’amène aucune réponse. Il nous permet d’entrevoir d’un peu plus près la réalité de celleux qui font ces sauvetages en mer, celleux qui sont là pour accueillir ou non, sans jugement. S’entremêle à ce récit du monde en marche, l’histoire plus intime et plus personnelle du narrateur, de Davide avec son père. L’histoire d’un fils et son père dans une relation où les mots font défaut, où le silence est roi. Le temps du récit, ces deux histoires se superposent. Il en résulte une expérience humaine rendue dans toute sa complexité. Ce texte de théâtre-récit est une décharge d’énergie et de courage. Alexandra Tobelaim, Solal Bouloudnine Alexandra Tobelaim, Solal Bouloudnine

THEATRE 13 BIBLIOTHEQUE PARIS 30 rue du Chevaleret Paris

