Les Consolantes – Pauline Susini THEATRE 13 BIBLIOTHEQUE Catégorie d’Évènement: Paris Les Consolantes – Pauline Susini THEATRE 13 BIBLIOTHEQUE, 5 février 2024, PARIS. Les Consolantes – Pauline Susini THEATRE 13 BIBLIOTHEQUE. Un spectacle à la date du 2024-02-05 à 20:00 (2024-02-01 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros. La réflexion sur l’archive est le point de départ de l’écriture. Tirée d’une expérience traumatique individuelle, l’archive permet pourtant aussi de mettre l’émotion à distance, et de transmettre les matériaux d’une histoire partagée. Partant d’un travail documentaire, Pauline Susini participe à la fabrique de cette mémoire par le biais d’une fiction théâtrale, dans laquelle les récits mythologiques prennent une grande place. Le titre Les Consolantes est lui-même directement inspiré de la tragédie grecque. Ces grands récits que nous avons en commun peuvent ainsi continuer, sur la scène, leur travail de refondation collective. Noémie Devalay-Ressiguier, Nicolas Giret-Famin, Pauline Susini, Sébastien Desjours, Sol Espeche Pauline Susini Votre billet est ici THEATRE 13 BIBLIOTHEQUE PARIS 30 rue du Chevaleret Paris 27.5

EUR27.5. Votre billet est ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu THEATRE 13 BIBLIOTHEQUE Adresse 30 rue du Chevaleret Ville PARIS Departement Paris Lieu Ville THEATRE 13 BIBLIOTHEQUE latitude longitude 48.82766341619783;2.3772265678641706

THEATRE 13 BIBLIOTHEQUE PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/