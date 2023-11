J’accuse [France] Sébastien Bournac THEATRE 13 BIBLIOTHEQUE, 16 janvier 2024, PARIS.

J'accuse [France] Sébastien Bournac THEATRE 13 BIBLIOTHEQUE. Un spectacle à la date du 2024-01-16 à 20:00. Tarif : 27.5 euros.

Elles sont cinq. Elles ragent. Ces femmes prennent dangereusement la parole comme d’autres prennent les armes. Elles exposent leur vie banale, déterminées par instinct de survie à s’élever contre ce qui les étouffe, pollue leur quotidien et entrave leur avenir : préjugés, racisme, injustices sociales, inaction des dirigeant·e·s, oppression d’un système…J’accuse dresse un état de la société française à travers le regard et l’humour incisif d’une autrice québécoise. Une proposition théâtrale qui hurle à l’amour et qui nous met face à notre réalité Jennie-Anne Walker, Clémentine Verdier, Sébastien Bournac, Agathe Molière, Julie Moulier Sébastien Bournac

THEATRE 13 BIBLIOTHEQUE PARIS 30 rue du Chevaleret Paris

27.5

EUR27.5.

