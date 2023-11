Ceci est Mon Corps Agathe Charnet THEATRE 13 BIBLIOTHEQUE, 23 novembre 2023, PARIS.

Ceci est Mon Corps Agathe Charnet THEATRE 13 BIBLIOTHEQUE. Un spectacle à la date du 2023-11-23 à 20:00 (2023-11-22 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

À la frontière de la pop-culture, de l’auto-fiction et de la sociologie du genre, Ceci est mon corps parcourt les désirs, les violences, les joies et les aspérités qui traversent le corps d’une femme née dans les années 1990 et tente de découvrir ce qui surgit, à l’orée de la trentaine, quand ce corps devient un corps lesbien. « Vous savez, la vérité d’un désir, c’est comme le feu ». Quand elle était enfant, elle n’était ni vraiment petit garçon, ni résolument petite fille. Elle était chevale sauvage. Puis, à huit ans, elle s’est prise pour Esmeralda dans le Bossu de Notre-Dame et à neuf, elle est tombée amoureuse d’une enfant de choeur. Elle a appris, en cinquième, qu’il ne faut jamais prononcer dans la cour de récréation le mot « gouine » et au lycée que l’orgasme ne ressemble pas à ce qui est raconté dans le supplément « spécial sexe » de Elle Magazine. Lillah Vial, Agathe Charnet Lillah Vial, Agathe Charnet

THEATRE 13 BIBLIOTHEQUE PARIS 30 rue du Chevaleret Paris

