Afterwork Paris IPSA Alumni The Frog & Rosbif, 11 mai 2023 19:30, Paris. Nous vous invitons à nous retrouver à l’occasion d’un afterwork, pour célébrer le retour des beaux jours ! Jeudi 11 mai, 19h30 1

https://alumni.ipsa.fr/l-association/presentation-64 Chers Alumnis, Nous vous invitons à nous retrouver à l’occasion d’un afterwork, pour célébrer le retour des beaux jours ! Où ?

Au Frog & Rosbif – Châtelet

Adresse exacte : 116 Rue Saint-Denis, 75002 Paris. Quand ? Le 11 mai 2022 À partir de 19h30. Nous vous invitons à confirmer votre présence en vous inscrivant à l’événement. Amicalement, L’association des Alumnis. IPSA Alumni est le réseau de tous les diplômés de l’IPSA. IPSA Alumni a pour vocation d’aider diplômés et étudiants tout au long de leur parcours professionnel. Les alumni issus de formations diplômantes sont membres de droit de l’Association. Ensemble, ils forment une communauté soudée, présente dans le monde entier.

L’Association a 3 grandes missions :

Animer le réseau Diplômés en France et dans le monde

Accompagner les diplômés et les étudiants tout au long de leur carrière où qu’ils soient en leur offrant des services personnalisés

Faire rayonner l'IPSA à travers des événements et des rencontres en France et dans le monde.

