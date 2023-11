Lettres non-écrites – Théâtre du Rond-Point, Paris TH.ROND-POINT SALLE ROLAND, 27 avril 2024, PARIS.

Lettres non-écrites – Théâtre du Rond-Point, Paris TH.ROND-POINT SALLE ROLAND. Un spectacle à la date du 2024-04-27 à 19:00 (2024-04-23 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

PLATESV-R-2020-009306 Lettres non-écrites David Geselson Salle Roland Topor Durée 1hThéâtre contemporain« Si vous avez un jour voulu écrire une lettre à quelqu’un sans jamais le faire, parce que vous n’avez pas osé, pas su, pas pu, ou pas réussi à allerjusqu’au bout, racontez-la moi et je l’écris pour vous. Si elle vous convient et que vous acceptez, j’en ferai peut-être quelque chose au théâtre. » C’est à partir de ce postulat que David Geselson a commencé. Le projet des Lettres non-écrites se poursuit depuis, ville après ville. Il invite pour le Rond-Point de nouveaux spectateurs à lui partager leurs missives le matin même de chaque représentation. Dans la journée, il les écrit. Le soir, il les transmet au public, en y mêlant d’autres lettres, nées d’autres rencontres. Une collection de témoignages bouleversants pour rappeler que le théâtre est un territoire d’invention qui peut porter la parole de chacun.DistributionConception et écriture : David Geselson Direction de production et diffusion : Noura Sairour Administration des productions et des tournées : Laëtitia Fabaron Lettres non-écrites Lettres non-écrites

TH.ROND-POINT SALLE ROLAND PARIS 2b Av. Franklin Roosevelt Paris

