PLATESV-R-2020-009306 Nom Constance Debré, Hugues Jourdain Salle Roland Topor Durée 1h15Théâtre contemporain Pour la première fois un texte de Constance Debré est adapté au théâtre.De son roman Nom, Hugues Jourdain et Victoria Quesnel livrent une création captivante. Dans ce troisième ouvrage, l’autrice poursuit sa quête obstinée de liberté, ouvrant une nouvelle voie dans son combat : comment aimer mieux? Elle se débarrasse des « cadavres » qui peuplent sa vie et abandonne presque tout – famille, mariage, travail – envisageant jusqu’à l’abolition de la filiation et du nom de famille. Sur un plateau nu où seule résonne la puissance des mots, Victoria Quesnel, que l’on a admirée dans les spectacles de Julien Gosselin, s’approprie cette parole crue. Elle nous plonge sans filtre dans cette pensée abrasive et brillante.DistributionAdapté du roman de : Constance Debré Mise en scène : Hugues Jourdain Avec : Victoria Quesnel Création lumière : Coralie Pacreau Création sonore : Hippolyte Leblanc Création musicale : Samuel Hecker Nom Nom

TH.ROND-POINT SALLE ROLAND PARIS 2b Av. Franklin Roosevelt Paris

