Goupil et Kosmao – Théâtre du Rond-Point, Paris TH.ROND-POINT SALLE ROLAND, 24 février 2024, PARIS.

Goupil et Kosmao – Théâtre du Rond-Point, Paris TH.ROND-POINT SALLE ROLAND. Un spectacle à la date du 2024-02-24 à 17:30 (2024-02-24 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

PLATESV-R-2020-009306 Goupil et Kosmao Samedi 24 février, 15h30 et 17h30 et dimanche 25 février, 11h30 et 14h30Salle Roland ToporDurée 30 minutesEncadré Week-end en familleÀ partir de 5 ansSpectacle de magieDans la pure tradition des cabarets, le grand magicien Kosmao s’avance vers le public avec son assistant Goupil. Les tours s’enchaînent mais bien vite la mécanique se grippe. Goupil n’est pas à son affaire ; il s’avère être un assistant rebelle. Il faut dire qu’il était autrefois renard avant de faire ce métier ! Dans ce duo comique improbable, la magie nous fait basculer progressivement dans un univers de film d’animation, un hommage à Tex Avery autant qu’aux studios Pixar.Étienne Saglio, dresseur de fantômes, enchanteur de loups, devenu une référence incontournable de la magie nouvelle, signe ici une merveille d’invention.Sans un mot, il nous prend par la main et nous offre une occasion unique de nous laisser bercer par sa fantaisie.Création Étienne SaglioInterprétation Antoine TerrieuxRégie générale Léo BoufletRégie plateau Antoine ZavatteroCréation informatique Tom MagnierCréation machinerie Simon MauriceCréation magique Antoine TerrieuxCostumes Élodie SellierRegard extérieur Valentine Losseau et Raphaël NavarroDirection de production, administration et diffusion AY-ROOP Goupil et Kosmao Goupil et Kosmao

Votre billet est ici

TH.ROND-POINT SALLE ROLAND PARIS 2b Av. Franklin Roosevelt Paris

12.0

EUR12.0.

Votre billet est ici