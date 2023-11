Derrière les Lignes Ennemies – Théâtre du Rond-Point, Paris TH.ROND-POINT SALLE ROLAND, 30 janvier 2024, PARIS.

Derrière les lignes ennemies Lucas SamainSalle Roland ToporDurée 1h40Théâtre contemporainSpectacle présenté avec le Théâtre Nanterre-Amandiers, Centre dramatique nationalAntoine Moront a 31 ans, il figure à la 27e place du classement « Les jeunes qui comptent en France » et dirige une entreprise de biotechnologie suspectée de mettre sur le marché des produits hautement toxiques : TimberGenetics. Un matin, alors qu'il fait son jogging, Antoine est enlevé par un groupe inconnu. Des revendications sont publiées avec ultimatum et menace de mort. Jouant avec les codes du thriller, Lucas Samain livre une pièce haletante sur fond de scandale écologique. Construite comme un huis clos, elle pose la question simple : jusqu'où la société est- elle prête à se battre pour sauver la vie d'un homme ?DistributionTexte et mise en scène : Lucas SamainAvec : Caroline Fouilhoux, Alexandra Gentil, Jérémy Lewin, Adrien Rouyard, Étienne ToquéScénographie et lumières : Hervé CherblancVidéo : Valentin DabbadieSon : Hugo HammanCostumes : Juliette Chambaud Production Théâtre Nanterre-Amandiers, Centre dramatique national Coproduction Théâtre de Lorient – Centre dramatique national, La femme coupée en deux. Avec le soutien de la Région Île-de-France, du service de l'Action culturelle et artistique de l'université Paris-Nanterre et du Théâtre Ouvert, Centre national des dramaturgies contemporaines (Paris)

TH.ROND-POINT SALLE ROLAND PARIS

