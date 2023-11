L’Échappée – Théâtre du Rond-Point, Paris TH.ROND-POINT SALLE ROLAND, 19 décembre 2023, PARIS.

L’Échappée – Théâtre du Rond-Point, Paris TH.ROND-POINT SALLE ROLAND. Un spectacle à la date du 2023-12-19 à 20:00 (2023-12-13 au ). Tarif : 34.1 à 34.1 euros.

L’Échappée Philémon VanorléSalle Roland Topor Durée 55 minutesThéâtre contemporainL’Échappée ou la trajectoire improbable d’une œuvre d’art, contée par Philémon Vanorlé, artiste belge à l’humour inclassable… Cette pièce au génial mystère mêle conférence, art contemporain et comédie noire. Philémon Vanorlé, fasciné par la mort, nous embarque dans un récit rocambolesque à partir d’un diaporama quelque peu désuet. Avec flegme, il donne vie à ce qui ressemble d’abord fort à un traquenard et qui, au fi de la narration, s’avérera une aventure artistique extraordinaire. Le propos s’emballe, pirouette, semble parfois échapper à son locuteur. Rythmée de péripéties ô combien cocasses, cette histoire à dormir debout nous tient en haleine, jusqu’à provoquer l’hilarité. À mourir de rire, oserait-on dire…Distribution Un spectacle de et avec : Philémon VanorléRegards extérieurs : Marine Fontaine, Halory GoergerLumières : Romain CrivellariScénographie : Philémon VanorléVoix et coaching : Carine Goron et Eva SeìrusierMusique Maxence VandeveldeCréation 3D : Armin ZoghiPhoto et vidéo : Justine PluvinageConstruction : Arnaud VerleyProduction Socieìteì Volatile / Phileìmon Vanorleì, Freìdeìrique RebergueCoproduction Le Pheìnix – SceÌne nationale de Valenciennes, la Reìgion Hauts-de-France Avec le soutien de festival Fragments #10 (La Loge), Le Vivat – SceÌne conventionneìe ArmentieÌres, Spoutnik Theater Cie, Theìa?tre du Rond-Point (Paris), Le Salmanazar – SceÌne de creìation Eìpernay, La Makina – Ville de Hellemmes Creìation novembre 2023, Le Vivat — SceÌne conventionneìe / ArmentieÌres (59) L’Échappée L’Échappée

Votre billet est ici

TH.ROND-POINT SALLE ROLAND PARIS 2b Av. Franklin Roosevelt Paris

34.1

EUR34.1.

Votre billet est ici