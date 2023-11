Christophe Alévêque Stand-up revu(e) et corrigé – Théâtre du Rond-Point, Paris TH.ROND-POINT SALLE RENAUD BARRAULT, 23 juin 2024, PARIS.

Christophe Alévêque Stand-up revu(e) et corrigé – Théâtre du Rond-Point, Paris TH.ROND-POINT SALLE RENAUD BARRAULT. Un spectacle à la date du 2024-06-23 à 16:00 (2024-02-04 au ). Tarif : 41.8 à 41.8 euros.

CHRISTOPHE ALÉVÊQUEStand-up revu(e) et corrigéDurée 1h30Une thérapie de groupe improvisée, sans limites, sans structure et sans tabous ! C’est l’invitation de Christophe Alévêque qui s’acharne à faire sauter toutes les bombes à sa portée pour mieux les désamorcer. Ici, en humoriste engagé, à la marge, en clown dérisoire ou missionnaire, il décortique l’actualité et ce qu?en dit la presse dans une revue actualisée chaque soir et sans compromis. Tout lui est permis, surtout de mettre à mal l’impunité des puissants et des manipulateurs d?information. Rire de tout et le revendiquer, voilà son leitmotiv, aussi nécessaire que politique. À l?heure du couvre-feu moral, Christophe Alévêque entend bien cultiver la liberté d’expression, totale et salvatrice. Pour notre plus grand plaisir! Christophe Alévêque Christophe Alévêque

Votre billet est ici

TH.ROND-POINT SALLE RENAUD BARRAULT PARIS 2b Av. Franklin Roosevelt Paris

41.8

EUR41.8.

Votre billet est ici