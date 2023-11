Sono Io? – Théâtre du Rond-Point, Paris TH.ROND-POINT SALLE RENAUD BARRAULT, 5 juin 2024, PARIS.

Sono Io? – Théâtre du Rond-Point, Paris TH.ROND-POINT SALLE RENAUD BARRAULT. Un spectacle à la date du 2024-06-05 à 20:30 (2024-05-30 au ). Tarif : 41.8 à 41.8 euros.

Nouveau cirque, théâtre——————————-SONO IO ?Danny Ronaldo, Pepijn RonaldoDurée 1h25Avec tendresse et humour, le Circus Ronaldo partage sa quête de retrouvailles, un portrait surprenant, spirituel, touchant et de toute beauté sur la relation entre un père et son fils. Au travers de leur amour partagé de la musique et du cirque, Danny et Pepijn jettent un pont entre leurs ressemblances et leurs différences. L’envie de retrouver la gloire pour un père en plein doute, dont la vigueur s’est estompée, ou le souhait d’un fils de l’y aider, malgré ses juvéniles tâtonnements. Grâce à un jeu sublime et des trouvailles brillantes, leur duo est juste, drôle et sensible. Une complicité qui nous ramène à nos propres souvenirs avec nos aïeux ou nos enfants. Des rires surgissent du passé, se vivant au présent, et qui, souhaitons-le, résonneront jusqu’aux générations futures. Conception, mise en scène et interprétation : Danny Ronaldo, Pepijn RonaldoCréation : Danny Ronaldo, Pepijn Ronaldo, Seppe VerbistTechnique : Flor Huybens, Dominique PolletMise en scène finale : Frank Van LaeckeCoaching des acteurs : Steven Luca, Walter JanssensCréation et régie sonore : Seppe VerbistCréation lumière au théâtre : Dominique PolletMusique : David Van Keer, Birger Embrechts, Seppe Verbist, Piotr Ilitch TchaïkovskiRéalisation des costumes : Dotje DemuynckCréation et réalisation des décors, accessoires : Danny Ronaldo, Erik Van den Broeck, Seppe Verbist, Marjolijn Midori, Nanosh Ronaldo, David Ronaldo, Johanna Daenen, Pepijn Ronaldo Danny Ronaldo, Sono Io? Danny Ronaldo, Sono Io?

TH.ROND-POINT SALLE RENAUD BARRAULT PARIS 2b Av. Franklin Roosevelt Paris

