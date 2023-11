Dans Ton Coeur – Akoreacro, Pierre Guillois – Théâtre du Rond Pont, Paris TH.ROND-POINT SALLE RENAUD BARRAULT, 25 avril 2024, PARIS.

Dans Ton Coeur – Akoreacro, Pierre Guillois – Théâtre du Rond Pont, Paris TH.ROND-POINT SALLE RENAUD BARRAULT. Un spectacle à la date du 2024-04-25 à 20:30 (2024-04-25 au ). Tarif : 41.8 à 41.8 euros.

Nouveau cirque, Théâtre contemporain—————————-DANS TON COEURAkoreacro, Pierre GuilloisDurée 1h15Quand le talentueux Pierre Guillois (auteur entre autres de Bigre et des Gros patinent bien) s’associe avec la virtuosité des circassiens d’Akoreacro, le résultat est détonnant. Après un premier succès sous chapiteau, ils présentent une nouvelle version de leur fabuleux Dans ton cœur. Dans cette histoire d’amour se conjuguent à merveille l’imagination foisonnante et l’humour mordant du metteur en scène avec les prouesses techniques des interprètes. Du coup de foudre aux disputes, les frigos valsent et les machines à laver s’illuminent, tandis que les corps s’envolent dans de vertigineuses figures au rythme effréné d’une musique jouée en direct. Huit acrobates et quatre musiciens donnent naissance à un ébouriffant charivari acrobatique… Un spectacle physique et musical à savourer en famille.Un spectacle de la compagnie : AkoreacroMise en scène : Pierre GuilloisAvec : Claire Aldaya, Romain Vigier, Andreu Casadella, Maxime Solé, Basile Narcy, Maxime La Sala, Antonio Segura Lizan, Pedro Consciência, Joan Ramon Graell Gabriel, Vladimir Tserabun, Gaël Guelat, Robin Mora, Johann ChauveauSoutien aux techniques de cirque : Fabrice Berthet, Yuri SakalovOreilles extérieures : Bertrand LandhauserAssistanat à la mise en scène : Léa de TruchisCostumes et accessoires : Elsa BourdinAssistée de : Juliette Girard, Adélie AntoninScénographie circassienne : Jani Nuutinen / Circo AereoAssisté de : Alexandre De DardelConstruction : Les Ateliers de construction, maisondelaculture BourgesRégie générale et chef monteur : Idéal BuschhoffLumières et régie : Manu JarousseCréation sonore et régie son : Pierre MaheuProduction et diffusion : Jean-François PykaAdministration générale : Nathalie Métais Dans ton Coeur Dans ton Coeur

TH.ROND-POINT SALLE RENAUD BARRAULT PARIS 2b Av. Franklin Roosevelt Paris

